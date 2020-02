Avançado do FC Porto B operado a apendicite aguda

Rui Barros não poderá contar com Papalele nos próximos tempos. O avançado cabo-verdianos foi operado a uma apendicite aguda, no Hospital de Santo António, no Porto, e vai estar fora dos relvados entre duas a três semanas.





O dianteiro, de 21 anos, chegou esta época aos dragões, proveniente do Mindelense, clube da sua naturalidade, onde fez a formação.