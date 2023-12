Avançado do FC Porto B punido com 2 jogos de suspensão

Kennyd, do FC Porto B, foi punido pelo Conselho de Disciplina com uma suspensão de 2 jogos e 125 euros de multa. As sanções resultam do processo disciplinar aberto ao avançado na sequência dos incidentes que se registaram no final da visita dos dragões a casa do Leixões , a 1 de outubro.O brasileiro foi punido com um jogo de suspensão e 90 euros de multa por "injúrias e ofensas à reputação" contra "delegados ou outros intervenientes no jogo com direito de acesso ou permanência no recinto desportivo" e outro jogo de castigo e 35 euros de multa pelo mesmo tipo de infração mas direcionada ao público.Num outro processo disciplinar sobre os mesmos acontecimentos, mas no caso aberto ao Leixões, o Conselho de Disciplina multou os matosinhenses em 429 euros por "comportamento incorreto do público".