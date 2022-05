Danny Loader incerto quanto ao futuro no FC Porto: «Deixo isso nas mãos de Deus»

Danny Loader foi a principal figura do FC Porto B na derrota () frente ao Benfica B, em jogo da última jornada da Liga Sabseg, tendo apontado, ainda durante a primeira parte do encontro, os dois golos da turma portista.Em declarações no final da partida, o avançado inglês que se encontra emprestado pelo Reading sublinhou o facto de os azuis terem sido "a melhor equipa [em campo] hoje". "Fomos a melhor equipa [em campo] hoje, mas infelizmente não conseguimos a vitória, queremos sempre ganhar aqui no Olival, principalmente frente ao Benfica. Tentámos o nosso melhor, mas não conseguimos", começou por dizer o jovem avançado.Questionado sobre o seu futuro, Danny Loader deixou tudo em aberto. "Vamos ver o que acontece. Estou sempre a tentar chegar ao patamar mais alto em termos pessoais, mas vamos ver. Deixo isso nas mãos de Deus", atirou.Recorde-se que o contrato que Danny Loader assinou com os dragões termina este verão.