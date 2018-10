Dragões continuam sem vencer na Premier League International Cup

O FC Porto B, bicampeão em título da Premier League International Cup, perdeu esta terça-feira com o West Ham por 2-1, na segunda jornada do grupo A da competição, em que ainda não venceu esta temporada.Depois do empate com o Southampton (1-1), os dragões voltaram a não conseguir os três pontos, num jogo em que Emmanuel Longelo abriu o marcador, aos 29 minutos, antes de Gleison empatar aos 68 e Jahmal Hector-Ingram fazer o 2-1 final aos 87.Os azuis e brancos são terceiros na poule atrás do Southampton, com quatro pontos, do West Ham, que somou os primeiros três depois de não ter pontuado em 2017/18, e com mais um do que o Dínamo Zagreb, ainda que os croatas, próximos adversários na última jornada em 24 de novembro, ainda só tenham um jogo disputado.