Eric Pimentel apresentado no FC Porto B: «Jogar no Dragão é um sonho de todas as crianças»

A primeira mensagem do Eric Pimentel de Dragão ao peito #FCPortoB pic.twitter.com/16r0LEjsH0 — FC Porto (@FCPorto) July 10, 2023

O FC Porto anunciou esta segunda-feira a contratação de Eric Pimentel para a equipa secundária, com um contrato válido por quatro temporadas. O defesa-central de 20 anos deixa o Vasco da Gama, onde na atual temporada disputou um jogo no Campeonato Carioca e seis jogos nos sub-20. Em 2020, no emblema brasileiro, a promessa carioca conquistou uma Copa do Brasil Sub-20 e uma Supercopa do Brasil no mesmo escalão.O jogador de 1,92m de altura mostrou-se entusiasmado com o novo desafio. "Estou muito feliz por chegar a um clube gigante. Com certeza que irei desfrutar bastante e trabalhar muito para honrar uma camisola tão pesada como a do FC Porto", começou por dizer ao site dos dragões."Espero que possamos alcançar os objetivos definidos pelo treinador e equipa técnica. Jogar no Estádio do Dragão é um sonho de todas as crianças e comigo não é diferente. Podem ter a certeza de que nunca me irá faltar vontade para isso. Estou certo de que irei ganhar muita experiência nesta equipa B. O futebol aqui na Europa é muito diferente, venho para aprender com os meus companheiros e treinadores. Estou muito focado."