FC Porto B deu o pontapé de saída na pré-época com um reforço

A equipa B do FC Porto deu o pontapé de saída na pré-época na manhã desta sexta-feira, ao mesmo tempo que a formação principal, mas num relvado diferente do centro de treinos do Olival. António Folha teve às suas ordens um grupo algo reduzido, com 17 jogadores, entre eles Abraham Marcus, extremo emprestado pelo Remo Stars.O nigeriano, de 22 anos, foi a principal novidade, embora o técnico tenha contado com mais três caras novas que subiram da equipa sub-19. Os premiados foram David Vinhas, Giorgi Abuashvili e Rui Monteiro. Samba Koné, que tinha acabado o período de empréstimo, viu renovada a cedência, mantendo-se assim no grupo comandado por António Folha.Eis a lista de 17 jogadores que estiveram às ordens do técnico do FC Porto B: Roko Runje, Ivan Cardoso (guarda-redes), Rodrigo Pinheiro, Tomás Esteves, David Vinhas, Zé Pedro, Romain Correia, Levi Faustino (defesas), Mor N’Diaye, Rodrigo Fernandes, Samba Koné, Sidnei Tavares, Giorgi Abuashvili (médios), Silvestre Varela, Abraham Marcus, Rui Monteiro e Ejaiti Ifoni (avançados).João Marcelo, Gonçalo Borges, Danny Loader, Bernardo Folha, João Mendes e Vasco Sousa foram integrados nos trabalhos do plantel principal.