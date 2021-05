FC Porto B perde e fica em apuros na luta pela permanência

O FC Porto B complicou este domingo as contas da permanência na Liga Sabseg, ao perder por 2-0 na visita ao Leixões.





A equipa da casa construiu o resultado na 1.ª parte com golos de Kiki (25') e Nenê (34'). Na 2.ª parte os dragões ainda reduziram, aos 60', mas o golo foi anulado, lance que motivou protestos por parte dos dragões.A equipa orientada por António Folha está no 16.º e antepenúltimo lugar, com 29 pontos, mas pode terminar a 32.ª jornada em zona de descida se o Vilafranquense (18.º, com 27 pontos) derrotar o Académico de Viseu, na segunda-feira.