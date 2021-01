FC Porto B recebe Varzim no Estádio Luís Filipe Menezes

O jogo entre FC Porto B-Varzim, no domingo, para a Liga Sabseg, foi marcado para o Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia, informou esta quinta-feira a Liga de clubes.

Em comunicado, o organismo anunciou a alteração do palco do encontro da 18.ª jornada, marcado para domingo, às 15:00, devido ao estado do relvado do habitual recinto dos dragões, o Estádio Dr. Jorge Sampaio, também em Vila Nova de Gaia.

A decisão decorreu de uma vistoria realizada hoje pela Comissão Técnica de Vistorias da Liga, que determinou que o relvado deve manter-se em repouso.

O FC Porto B ocupa o 17.º e penúltimo lugar, com 13 pontos, mais dois do que o lanterna-vermelha Varzim.