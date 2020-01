FC Porto B vai entrar com tudo diante do Benfica B

Fábio Vieira está à espera de enormes dificuldades face ao Benfica B, mas o médio tem a receita para conduzir os dragões à vitória no clássico dos ‘bês’. "Estamos a preparar o jogo da melhor maneira. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar, mas eles também sabem. São duas equipas com qualidade. É um clássico e as duas equipas querem ganhar. Temos de entrar com tudo para conseguir os três pontos", começou por dizer, em declarações à FC Porto TV, antes de detalhar o que pode fazer a diferença neste encontro: "São jogos difíceis, é incerto saber quem vai ganhar. São duas grandes equipas com jogadores de qualidade. É um jogo que pode decidir-se nos detalhes, e aí temos de ser mais fortes para conseguir ganhar", concluiu Fábio Vieira.