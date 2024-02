FC Porto reclama penálti contra o Marítimo no jogo da equipa B: «VAR, famoso por outras homilias, finge que não aconteceu...»

Ibrahima Guirassy já com amarelo dá uma pancada na perna de Gabriel Brás e o VAR Rui Silva, famoso por outras homilias, finge que não aconteceu. Mais um penálti claro que não é assinalado a favor do FC Porto B, que semana após semana é prejudicado. pic.twitter.com/QivgmVWWK4 — FC Porto Media (@MediaPorto) February 17, 2024

O FC Porto, através da conta 'FC Porto Media' no X, apontou o dedo a Rui Silva, VAR do jogo que decorre por esta altura entre o Marítimo e o FC Porto B, da 2.ª Liga, no Funchal.Em causa um lance em que os dragões consideram que ficou por marcar um pontapé de penálti a seu favor. "Ibrahima Guirassy já com amarelo dá uma pancada na perna de Gabriel Brás e o VAR Rui Silva, famoso por outras homilias, finge que não aconteceu. Mais um penálti claro que não é assinalado a favor do FC Porto B, que semana após semana é prejudicado."De recordar que Rui Silva foi o árbitro do polémico jogo entre Estoril e FC Porto, a 22 de setembro de 2013, que terminou com empate a duas bolas e que ficou marcado por um penálti assinalado pelo árbitro da AF Vila Real, por mão de Otamendi, então ao serviço dos dragões... Porém, essa infração ocorreu ainda fora da grande área.À hora a que redigimos esta peça, o FC Porto perde por 1-0 nos Barreiros, com pouco mais de 20 minutos para o apito final. Rui Silva é o VAR e Márcio Torres o árbitro principal.