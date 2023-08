FC Porto segura novo capitão da equipa B: Zé Pedro renova até 2026

Zé Pedro renova até 2026 ?



Novo capitão do #FCPortoB pic.twitter.com/iKm5n4d5Ru — FC Porto (@FCPorto) August 7, 2023

Zé Pedro renovou com o FC Porto até junho de 2026. O central e novo capitão da equipa B dos dragões estava a entrar no último ano de contrato, ficando assim seguro durante pelo menos mais três épocas.Aos 26 anos, Zé Pedro vai para a terceira temporada de azul e branco, depois de ter representado o Estrela da Amadora. Totaliza 65 jogos pela formação B do FC Porto e um pela equipa principal. "Estou muito feliz, continuar a representar as nossas cores é algo que queria e é muito gratificante. Estou extremamente feliz por dar continuidade a esta ligação", referiu o central aos meios do clube.Sobre suceder a Silvestre Varela como capitão da equipa B, Zé Pedro não escondeu o orgulho. "É muito gratificante e o reconhecimento do trabalho que tenho desenvolvido. É uma responsabilidade grande e boa, permite-me dar o exemplo e passar a mensagem aos meus colegas que vão chegando e precisando de alguma ajuda e suporte. Sou portista de coração e é importante passar os valores do clube. O mais importante de tudo é ganhar, tenho conseguido fazê-lo e quero continuar assim", vincou.