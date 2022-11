Golo de Vinhas garante triunfo ao FC Porto na Premier League International Cup

Após o empate (1-1) na 1ª jornada da Premier League International Cup (PLIC), frente aos sub-21 do Blackburn Rovers, o FC Porto B venceu os sub-21 do Wolverhampton, com um golo de David Vinhas, que teve assistência de Rodrigo Pinheiro, aos 29 minutos. Este triunfo permitiu aos azuis e brancos juntarem-se ao grupo que lidera o grupo A da prova, com os mesmos quatro pontos dos sub-21 de Fulham e Blackburn Rovers e do Valencia B.

Na partida frente ao Wolves, disputada no Molineux Stadium, António Folha avançou de início com o seguinte onze: Roko Runje; Rodrigo Pinheiro, David Vinhas, Zé Pedro, Nilton Varela, Romain Correia, Sidnei Tavares, Giorgi Abuashvili, Umaro Candé, Jorge Meireles e Wendel Silva.

Dentro de um mês, a 19 de dezembro, os ‘bês’ portistas voltam à ação na PLIC, desta feita contra os sub-21 do Leicester, numa partida, em Inglaterra, com pontapé de saída às 19 horas.