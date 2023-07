Kennyd Lima reforça o FC Porto B: «Vestir esta camisola é indescritível»

Kennyd Lima foi um dos reforços que o FC Porto B apresentou, hoje, no regresso ao trabalho. O avançado, de 19 anos, chegou por empréstimo do Goiás até ao final da época, ficando os dragões com opção de compra. Já com a camisola do seu novo clube vestida e com o Estádio do Dragão como cenário, o brasileiro manifestou a sua satisfação por este passo na carreira."Sinto-me uma pessoa que trabalhou, apostou nisto e tem tentado fazer sempre o melhor possível. Sempre trabalhei e procurei ser o melhor em tudo o que faço. Este é um dia incrível na minha vida. Estar aqui a vestir esta camisola é indescritível. Sinto-me honrado e vamos juntos atrás dos objetivos", referiu Kennyd Lima, em declarações aos meios de comunicação do FC Porto.O jovem avançado admitiu que será uma experiência exigente, mas sente-se preparado para corresponder. "O futebol europeu é diferente do brasileiro, mais rápido. Agora estamos em pré-temporada e vamos adaptar-nos o melhor possível", rematou.Depois de ter passado pela formação do Brasilis, Flamengo, Corinthians, Bahia e Cuiabá, clube da sua terra-natal, chegou ao Goiás, de onde saiu agora para tentar mostrar o seu futebol na Europa.