Mais um recorde: Rodrigo Mora é o mais jovem a marcar na 2.ª Liga

Uma das grandes promessas da formação do FC Porto, Rodrigo Mora continua a fazer história no futebol português e este domingo, na derrota da equipa B portista em Penafiel, adicionou mais um recorde à sua coleção. Autor do golo que deu na altura o empate aos dragões, o criativo tornou-se dessa forma o jogador mais jovem de sempre a marcar na 2.ª Liga, fazendo-o com 16 anos, seis meses e seis dias.Antes de Rodrigo Mora, este recorde de precocidade na competição pertencia a Cher Ndour, ao serviço do Benfica B, que marcou quando tinha 17 anos, um mês e 23 dias. Esse feito do jogador que se transferiu entretanto para o Paris Saint-Germain foi alcançado em 2021.Recorde-se que Rodrigo Mora já se tinha tornado, na época passada, no mais jovem a participar num jogo das competições profissionais. Foi a 15 de janeiro, que Rodrigo Mora, com 15 anos, 8 meses e 10 dias, estreou-se na 2.ª Liga, ao ser utilizado pelo FC Porto B num encontro diante do Tondela.Mais recentemente, o jovem português tornou-se também no mais jovem português a bisar na Youth League. Tal feito aconteceu em setembro, na vitória do FC Porto frente ao Shakhtar Donetsk, quando tinha 16 anos e quatro meses, superando o registo de Zé Gomes, pelo Benfica, que em 2015, bisou com 16 anos e cinco meses.