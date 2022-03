Mor Ndiaye e jogo com o E. Amadora: «Trabalhámos toda a semana para vencer»

Sem vencer há cinco encontros, o FC Porto B recebe este domingo o E. Amadora, clube com a mesma pontuação dos portistas na Liga Sabseg. No lançamento da partida, Mor Ndiaye apontou à conquista dos três pontos, embora espere um jogo difícil."Sabemos que o Estrela da Amadora é uma equipa que joga muito bem e que precisa de pontos como nós. Será um jogo muito difícil frente a uma grande equipa. Trabalhámos toda a semana para vencer, confiando sempre nos nossos processos", afirmou, salientando a boa primeira parte da equipa na derrota contra o Farense.Apesar do ciclo menos positivo, os dragões continuam com apenas uma derrota nos jogos em casa, algo a que o médio senegalês pretende dar continuidade. "Sabemos que estamos há cinco jogos sem ganhar, mas também sabemos só perdemos uma vez em casa esta temporada. Teremos de estar atentos para não perder e conquistarmos os três pontos", frisou.O FC Porto B recebe o E. Amadora este domingo, pelas 15h30.