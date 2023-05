"Problema na ligação de internet" vale multa de 357 euros ao FC Porto B

O jogo entre o FC Porto B e o Nacional, do passado fim-de-semana, ficou marcado por um momento pouco comum. Os dragões foram multados em 357 euros depois de uma falha na ligação de internet no Estádio Luís Filipe Menezes ter levado a um atraso na validação da ficha de jogo por parte da equipa de arbitragem."Inobservância de outros deveres – Composição das equipas- «O Sr. Joaquim Pinheiro, Delegado do FC Porto, justificou com um problema na ligação de internet a inserção da equipa visitada na plataforma e-liga com atraso. Por essa razão, só foi possível à equipa de arbitragem validar a Ficha Técnica do jogo às 11h51", podia ler-se no comunicado do Conselho de Disciplina da FPF, citando o relatório do delegado da Liga.No plano desportivo, a partida terminou com uma igualdade a uma bola.