Ricardo Silva: «Fomos infelizes em relação a algumas decisões da equipa de arbitragem»

Ricardo Silva deu voz à desilusão do FC Porto B após o desaire com o Feirense, tendo o guarda-redes dos azuis e brancos aproveitado para deixar ainda reparos à atuação da equipa de arbitragem.





"Entrámos bem e com atitude. Queríamos uma vitória, até pela posição em que estamos era importante somarmos pontos. Fomos criando oportunidades e não conseguimos fazer golo. O Feirense também teve oportunidades, mas foi mais feliz do que nós. Na segunda parte as duas equipas quiseram a vitória, mas considero que fomos infelizes em relação a algumas decisões da equipa de arbitragem", começou por dizer o jovem à Sport TV.Apesar de o FC Porto B estar em zona de descida, Ricardo Silva foi perentório quando falou sobre o futuro da equipa: "O facto de estarmos há cinco jogos sem vencer não nos tira tranquilidade, tem de nos dar mais força para rabalhar. Não estamos a conseguir os três pontos, mas, a continuar com esta atitude, vamos conseguir a vitória já no próximo jogo".