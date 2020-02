Ricardo Silva: «Queremos dar sequência ao nosso bom momento»

Depois de quatro jogos sem conhecer o sabor da derrota (três vitórias e um empate), o FC Porto B quer manter a boa forma na partida frente ao Casa Pia. Na antevisão da partida, o guarda-redes Ricardo Silva expressou a vontade dos jovens dragões em continuar a subir na tabela classificativa.





"Sentimos que estamos num bom momento e queremos dar continuidade a isso no jogo com o Casa Pia. Queremos sair de lá com a vitória e estamos a trabalhar para isso. Vai ser um jogo difícil, mas vamos entrar para vencer. Sabemos que eles precisam de pontos, mas nós também precisamos para subirmos na classificação", frisou o jovem de 20 anos.O embate entre o Casa Pia e o FC Porto B está agendado para as 11h15 deste domingo.