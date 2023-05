Rodrigo Pinheiro: «Queremos a melhor classificação possível e vamos lutar até ao fim»

Numa sequência de quatro jogos sem conhecer o sabor da vitória, o FC Porto B pretende inverter o ciclo na receção ao Ac. Viseu, um adversário que também está atravessar uma das piores fases da temporada. Alheio a tudo isso, o lateral Rodrigo Pinheiro aponta à conquista dos três pontos."Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas a semana de trabalho correu bem e estamos preparados. Temos as ideias bem assentes e vamos lutar pelos três pontos. O Ac. Viseu é forte no seu todo e esteve até há bem pouco tempo a lutar pela subida de divisão. Com a mudança de treinador abanou um pouco, mas tem muita qualidade e vai ser um jogo muito difícil", referiu o defesa portista.Apesar de estar já há muito tranquilo no que diz respeito às contas da permanência, Rodrigo Pinheiro destaca a vontade do grupo em subir na tabela. "Queremos a melhor classificação possível e vamos lutar até ao fim para conquistarmos estes três pontos. Temos de melhorar as coisas em que não estivemos bem nos últimos jogos. É sempre importante jogar em casa e o apoio dos nossos adeptos é fundamental para nós", concluiu.O FC Porto B recebe o Ac. Viseu este domingo, pelas 15h30.