Rui Barros após derrota do FC Porto B: «Estou disponível para tudo o que clube queira»

"Sou um homem da casa e é uma posição difícil para mim. Não estou habituado a perder, mas estou disponível para tudo aquilo que o clube queira fazer". As palavras são de Rui Barros, treinador do FC Porto B, depois da derrota este sábado na deslocação ao terreno do Famalicão (4-2) Ao intervalo o FC Porto vencia por 2-0, mas a segunda parte arrasadora do Famalicão (que falhou um penálti aos 31 minutos) deu a volta por completo ao jogo, que terminou com menos dois jogadores para a equipa da casa."Foi uma primeira parte muito boa, com golos, com a equipa a jogar no campo adversário, a ter bola, na segunda parte as coisas, com o primeiro golo logo nos primeiros cinco minutos, a equipa recuperou bastante com a nossa falta de confiança e não fomos tão competentes. O segundo golo foi de fora de jogo, isto tem acontecido sempre connosco. Fizeram o 2-2 e galvanizados como o são fizeram o 3-2 e o 4-2 aparece numa boa jogada", afirmou Rui Barros à Sport TV.