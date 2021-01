Rui Barros: «O empate seria o mais correto»

Na conferência de imprensa após a derrota com o Feirense, Rui Barros considerou que a parida foi equilibrada até ao golo dos fogaceiros: "Até ao golo do Feirense foi um jogo bastante equilibrado. Acho que nos apresentámos bem e a equipa esteve bastante segura, foi madura em muitos períodos, mas pendeu para o lado do Feirense. O empate, se calhar por aquilo que as equipas fizeram, seria o mais correto. Caiu para o lado do Feirense e acho que o 2-0 já é um bocadinho desespero, a nossa equipa a ter de ir à procura".





Apesar dos últimos resultados menos positivos, o treinador realçou o trabalho dos seus jogadores: "Tem-nos acontecido sistematicamente, a única coisa que digo aos miúdos é dar-lhes os parabéns pelo trabalho, empenho e vontade que metem em jogo. Só que as coisas não estão a sair. Esperamos virar esta página. Temos agora dois jogos em casa, precisámos de pontos e nestes miúdos nota-se que em certos momentos a necessidade de querer ganhar às vezes tira discernimento. Mas sou o responsável e eu é que tenho de trabalhá-los durante a semana para as coisas menos boas acontecerem menos e as boas aparecerem cada vez mais"."Claro que há momentos quando não se ganha e com a imaturidade deles ainda é mais agravante, a inexperiência deles. Mas também os faz crescer. Jogo a jogo, as dificuldades que eles têm, sacrifícios, os momentos do jogo em que tem de saber quando defender, quando tem de atacar e ter a bola, isso são aprendizagens para os miúdos nesta 2ª liga contra jogadores bastante experientes", falou ainda o técnico a propósito da importância destas partidas para os seus atletas.Autor: Filipe Silva