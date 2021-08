Sp. Covilhã-FC Porto B, 1-2: golo ao cair do pano assegura primeira vitória dos dragões

O FC Porto B venceu este domingo o Sp. Covilhã por 2-1 no Estádio José Santos Pinto, em jogo a contar para a quarta jornada da 2.ª Liga.





Os serranos até começaram o jogo a ganhar com o primeiro golo da partida a ser apontado aos 11 minutos por Diogo Almeida. Mas, a resposta dos dragões viria a surgir por Bernardo Folha aos 28 minutos. Tudo previa que o jogo terminaria em empate quando aos 90 minutos Danny Loader marcou o golo da vitória da equipa visitante.O FC Porto B alcançou assim a sua primeira vitória nos jogos realizados na 2.ª liga enquanto o Sp.Covilhã perdeu pela primeira vez esta temporada depois do empate frente ao Vilafranquense na última jornada.Com este triunfo, os dragões passaram a somar cinco pontos subindo provisoriamente ao 11.º lugar, enquanto o Sp. Covilhã segue no quarto lugar com sete pontos.