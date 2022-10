Zé Pedro e a visita ao Leixões: «Vamos tentar contrariar a força dos seus adeptos»

Depois de várias semanas sem competir, devido à paragem para as seleções e à 2ª eliminatória da Taça de Portugal, o FC Porto regressa aos jogos oficiais no sábado, com uma visita ao Leixões. No lançamento da partida, o central Zé Pedro manifestou a vontade de vencer, apesar de reconhecer as dificuldades.





"Esperamos um jogo difícil, temos que trabalhar bem o jogo para voltar bem ao campeonato e trazer os três pontos para o Olival. [O Leixões] é uma equipa agressiva em casa, que faz da força dos seus adeptos uma mais-valia em campo. Vamos tentar contrariar tudo isso e trazer a vitória nesta retoma", afirmou o defesa, de 25 anos, aos meios do clube.Zé Pedro abordou também o momento positivo a nível individual e coletivo: "Há confiança. Quando os resultados aparecem, é óbvio que a confiança aumenta e temos de dar continuidade a esse trabalho para as coisas continuarem bem. É uma época que tem estado a correr bem, tenho cumprido muitos minutos que é o que todos os jogadores querem, mas nada está ganho, há que dar continuidade ao trabalho e tentar fazer mais e melhor."O FC Porto B, que se encontra numa sequência de duas vitórias consecutivas, visita o Leixões este sábado, pelas 11 horas, em jogo da 8ª jornada da Liga Sabseg.