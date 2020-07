Mica reforça meio-campo do Feirense

O Feirense oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Mica, médio que atuava no Sp. Covilhã. Em Santa Maria da Feira, o jogador de 27 anos vai reencontrar Filpe Rocha, técnico com quem trabalhou nos serranos.





Para além do Sp. Covilhã, onde marcou quatro golos em 23 encontros em 2019/20, Mica já representou Portimonense SC, União da Madeira e ainda os polacos do Zawisza Bydgoszcz. A atuar como sénior desde 2012/13, o mais recente reforço dos fogaceiros marcou em todas as temporadas, sendo seis golos o seu melhor registo (2016/17 ao serviço do União da Madeira) e dois golos o pior (em 2012/13, 2015/16 e 2017/18 ao serviço de Portimonense, Zawisza Bydgoszc e União da Madeira, respetivamente).Depois das contratações de Fabrício Simões e Latyr Fall, Mica assume-se como a terceira contratação dos fogaceiros.