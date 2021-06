Guilherme Ramos a caminho da Bundesliga

Guilherme Ramos vai assinar um contrato de longa duração com o Arminia Bielefeld, da Bundesliga. Ainda segundo apurou Record, o Feirense, clube da 2.ª Liga portuguesa com quem o defesa central, de 23 anos, tinha mais um ano de contrato, libertou o jogador por um valor superior a um milhão de euros.





Formado no Linda-a-Velha, primeiro, e no Sporting, depois, Guilherme Ramos, de 23 anos, iniciou a carreira sénior na equipa B dos leões, tendo ainda passado pelo Mafra até chegar ao Feirense, em 2019/20. Agora, prepara-se para viver a primeira experiência no estrangeiro e logo no primeiro escalão do futebol alemão.A SAD do Feirense acaba por sair bem-sucedida da estratégia de o segurar na janela de transferências do último inverno, quando recusou uma proposta de um milhão de euros do Atlético Madrid pelo central.Representado pela ProEleven, Guilherme Ramos ruma, agora, ao 15.º classificado da última edição da Bundesliga e, em apenas meio ano, os fogaceiros encaixam um valor mais elevado do que se o tivessem vendido aos colchoneros, em janeiro.