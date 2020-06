Administrador da SAD do Feirense: «Estamos convictos que o campeonato possa ser retomado»

O Feirense está firme na vontade e na esperança de que a 2ª Liga ainda seja retomada e essa mensagem tem sido passado pelos responsáveis dos fogaceiros a equipa técnica e plantel. "Estamos preparados para voltar a jogar. Não dispensamos ninguém e estamos convictos que o campeonato possa ser retomado. Claro que, a cada dia que passa, tudo se torna mais difícil, mas tudo temos feito para ter a equipa técnica e jogadores motivados", afirmou o administrador da SAD, Miguel Fernandes, em declarações à Antena 1.





Indeferida uma reclamação administrativa por parte do Feirense em sede de direção da Liga, a sociedade desportiva do emblema de Santa Maria da Feira recorreu para o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol e não se conforma com "a ilegalidade" do fim antecipado da segunda divisão profissional do nosso futebol."Recorremos para o Conselho de Justiça da FPF. Vamos defender os interesses dos nossos acionistas, dos nossos sócios e dos nossos adeptos. Não nos conformamos com a ilegalidade que a direção da Liga cometeu. Não há qualquer fundamento para que a 2ª Liga não continue, ainda para mais quando a 1ª Liga vai recomeçar. Não pode haver distinção entre ambas", reforçou ainda o dirigente.O plantel do Feirense está a treinar diariamente desde há cerca de um mês.