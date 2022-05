Agradecimentos de Petkov valem-lhe multa de... 1.785 euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O último jogo da época do Feirense ficou marcado por um momento marcante para Petkov, que fez questão de mostrar uma mensagem que trazia por baixo da camisola de jogo quando marcou o segundo golo dos fogaceiros. O avançado búlgaro, quase em jeito de despedida, exibiu a mensagem "Obrigado, Feirense! Obrigado, Rui!" [Ferreira], num gesto que lhe valeu 'mão pesada'.O mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação, dado a conhecer esta terça-feira, revelou que o avançado foi multado em 1.785 euros. Tudo porque o ato do jogador, de 27 anos, foi considerado como "uso ilícito de slogans ou de publicidade".Na presente temporada, Petkov apontou 14 golos em 29 jogos.