António Brenha: «Fomos superiores porque tivemos mais oportunidades de golo»

Na primeira conferência de imprensa no Marcolino de Castro em 2021, o técnico António Brenha (em substituição do castigado Filipe Rocha) considerou a vitória frente ao FC Porto B num jogo "difícil" e "importante", como "são todos": Penso que fomos superiores porque tivemos mais oportunidades de golo, apesar de aceitar que foi um jogo repartido. Mas como a maioria das oportunidades foram para o nosso lado acho que o resultado se ajusta aquilo que foi a partida".





O treinador voltou também a lembrar as dificuldades que a pandemia tem trazido até à equipa de Santa Maria da Feira: "A covid tem condicionado bastante as nossas opções, mas o que dizemos aos jogadores é que os jogos não se ganham com onze, ganham-se com 16 em cada jogo e durante a semana começa-se a ganhar o jogo com o plantel todo, que são 27 jogadores. Nós nos últimos jogos fomos condicionados com algumas situações da covid que não permitiram que utilizássemos esta equipa, mas se formos três jogos atrás este onze já tinha jogado. Nada que seja surpresa"."Nós estávamos a prever que íamos ter dificuldades porque o FC Porto é uma equipa recheada de bons jogadores, são miúdos que conhecem muito bem o jogo, às vezes até muito melhor do que alguns que já andam aqui há muitos anos, porque estão muito bem treinados, trabalhados. Sabiam das dificuldades e penso que na 1ª parte entrámos a controlar o jogo. No início da 2ª parte houve uma reação do FC Porto, como era esperado. Nós não contávamos dominar o jogo do princípio ao fim. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, como todos, e depois o que conseguimos foi concretizar as oportunidades na 2ª parte. Na 1ª parte tivemos uma ou duas situações a poder fazer golo. Fizemos até um golo que não vou comentar, vou deixar para vocês comentarem essa situação, à imagem daquilo que fizemos na Oliveirense e vamos esperar que as pessoas decidam", finalizou assim o técnico a análise à partida.Sobre o mercado António Brenha não se alongou e disse que "isso fica no segredo dos deuses".