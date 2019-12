Bolas paradas é com os fogaceiros

Filipe Rocha conta com três partidas até agora ao serviço do Feirense. Já disse querer ter um estilo de futebol mais objetivo na busca do golo. Se não chegar lá de bola corrida, as bolas paradas também são arma dos feirenses. Em 12 golos marcados no campeonato, seis, ou seja, metade, foram de bola parada.





Dois de penálti, dois de livre e dois na sequência de pontapés de canto dão até uma distribuição equilibrada às diferentes formas com que os fogaceiros, neste momento específico do jogo, conseguem chegar ao golo. De livre, o Feirense decidiu o jogo a seu favor diante do Sp. Covilhã (2-1) e é, comprova-se, uma ferramenta com que o conjunto de Santa Maria da Feira pode ferir o Benfica B, amanhã.