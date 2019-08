Boupendza gera expectativa

Chegou a Santa Maria da Feira apenas este verão, mas tem sido um dos destaques do Feirense no arranque de temporada. Depois das boas indicações deixadas no jogo com o V. Guimarães, Boupendza foi dos jogadores que mais brilhou no encontro deste domingo com o Vilafranquense.





Apesar de não ter inserido o seu nome na ficha de jogo (não marcou nem assistiu), o jogador de 23 anos criou diversas oportunidades de golo. Na última delas, à passagem do minuto 67, falhou o alvo por pouco, isto depois de ter deixado vários adversários pelo caminho.Internacional pelo Gabão, Boupendza, que tem jogado no corredor direito mas também pode atuar no centro do ataque, está emprestado ao Feirense pelo Bordéus.