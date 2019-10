Boupendza marca pela seleção do Gabão

Aaron Boupendza mereceu a titularidade na seleção do Gabão na partida desta noite, em Marrocos, contra a seleção local, e marcou mesmo o primeiro golo do triunfo, por 3-2, de 'As Panteras'. Aos 22 minutos, o avançado que alinha no Feirense abriu a contagem neste desafio de cariz particular, tendo sido substituído no segundo tempo.





Este foi o segundo golo do gabonês ao serviço da seleção principal do seu país. Em Tânger, Boupendza somou a sua 9ª internacionalização pelos 'A' do Gabão, orientados por Patrice Neveu, e regressa a Santa Maria da Feira durante o dia de amanhã.