Bruno antecipa jogo com o FC Porto: «Vamos ao Dragão com a ambição de sempre»

É sem qualquer tipo de receio que o Feirense se desloca ao Estádio do Dragão, este sábado, para disputar a continuidade na Taça de Portugal. A garantia é dada por Bruno, defesa-central, que garante que os fogaceiros vão a casa dos azuis e brancos com o mesmo espírito de sempre."Vamos ao Dragão com a ambição de sempre. Temos uma ideia de jogo bem definida. Estamos a ter um bom arranque de época, temos conseguido demonstrar um futebol positivo e uma coesão coletiva muito grande. Temos feito quase sempre golos e sofridos poucos", afirmou Bruno, em declarações aos meios do clube.O objetivo está traçado e, para o defesa-central, não havia outro caminho que não este. "Temos um grupo muito jovem, com vários jogadores que na época passada jogavam no Campeonato de Portugal. Há muita ambição e vontade de aprender. Aqui no Feirense o espírito tem de ser sempre esse: dar tudo em campo, correr mais do que o adversário, nunca desistir dos lances", apontou.Chegado a Santa da Maria da Feira há quatro anos, Bruno atingiu a afirmação plena na equipa principal esta temporada. O polivalente, que já jogou em várias posições do meio-campo e que agora atua a central, lembra o processo de crescimento e agradece à SAD o voto de confiança. "Estou muito grato à Administração e à equipa técnica. Cheguei ao Feirense há 4 anos. Fui muito bem recebido. Nunca me faltou nada. Fiz o meu percurso na equipa Sub23 e o ano passado saí para jogar mais. Estou a cumprir um sonho. Jogar na equipa principal é algo que todos ambicionam. Somos 6 da formação esta época na equipa principal. O Feirense é um exemplo a seguir por outros clubes", concluiu.