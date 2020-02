Bruno Brígido foi a novidade do treino

O guarda-redes Bruno Brígido está de regresso ao seu habitat natural, entre os postes da baliza do Feirense. O brasileiro já treinou esta manhã, regressando cerca de três meses depois de fraturar dois dedos da mão esquerda.

O azar bateu à porta do camisola 30, pois lesionou-se em véspera de uma eliminatória da Taça de Portugal com o Ac. Viseu, onde iria alinhar de início. Na prova-rainha, Brígido disputou dois jogos, com o resultado a sorrir para os fogaceiros: 3-1 contra o Berço, partida onde defendeu um penáti, e 3-0 perante o Tondela.

A sua passagem por Santa Maria da Feira tem sido marcada por algum infortúnio. É que, para além destes três meses sem competir, na época passada também esteve dois meses de fora devido a uma pneumonia.

Porém, como depois da tempestade vem a bonança, Bruno Brígido vive dias felizes. À alegria hoje sentida por voltar a fazer o que mais gosta, junta-se o júbilo da paternidade: o guardião natural de Coritiba foi pai, pela primeira vez, de uma menina, há poucos dias.