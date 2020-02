Bruno Ramires: cuidado com ele quando sobe à área

O Feirense já demonstrou, esta época, que tem tido aptência para os lances de bola parada. Desta vez, com um especialista em destaque: Bruno Ramires.





Este sábado, na vitória (0-1) diante do Ac. Viseu, o médio subiu à área e, dois minutos para além dos 90’, fez o golo dos fogaceiros, em casa dos viseenses, mostrando ser uma arma de inabalável confiança neste momento do jogo, para além da segurança que dá ao meio-campo e que o fez assumir um posto na posição mais recuada.Este foi o 2.º golo do brasileiro pelos fogaceiros, o 2.º na sequência de bolas paradas, pois já assim tinha acontecido em jogo da 9ª jornada, a 3 de novembro, no Estádio Marcolino Castro, diante do Nacional.Contas feitas, nos últimos seis jogos, os de Santa Maria da Feira marcaram quatro golos de bola parada, o que se traduz numa influência positiva de 7 pontos, uma vez que ditaram vitórias sobre FC Porto B e Ac. Viseu e um empate tardio perante o Vilafranquense.