Bruno Ramires diz adeus ao Feirense: «Chegou ao fim mais uma etapa»

Bruno Ramires vê terminada a sua segunda experiência no futebol português. O médio que foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro, em 2014, vai deixar o Feirense e já se despediu com um texto nas suas redes sociais.





O jogador, de 26 anos, tinha representado o Moreirense há duas temporadas. Fez dois golos em 18 jogos pelos fogaceiros nesta campanha, tendo ainda participado numa partida dos sub-23."Chegou ao fim mais uma etapa da minha vida profissional, mas ela não poderia terminar sem eu expressar algumas palavras de agradecimento. Fazer parte desta equipa de trabalho foi uma verdadeira honra e não me arrependi em nenhum momento de ter passado por aqui. Levarei comigo recordações que jamais serão esquecidas, não deixaram que a época terminasse como desejávamos mas nunca deixarei de torcer pelo sucesso deste clube. Obrigado a toda a estrutura pela forma profissional como me receberam e sempre me trataram."