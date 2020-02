Bruno Ramires falhou Leixões devido a traumatismo

Bruno Ramires foi baixa de última hora no Feirense para a receção de ontem ao Leixões. O médio brasileiro apresentou queixas devido a um traumatismo no joelho e Filipe Rocha devolveu a titularidade a João Amorim, reforço de inverno que já tinha atuado de início no terreno do Vilafranquense.





O brasileiro até vinha extremamente moralizado para o jogo deste fim-de-semana por ter sido o herói da vitória - em período de compensação - em Viseu, mas acabou mesmo por ficar fora dos 18. Hoje, o plantel fogaceiro cumpriu um dia de folga, estando prevista uma reavaliação do médio para a manhã de amanhã quando o plantel se volta a juntar para iniciar a preparação do jogo de Chaves, marcado para o próximo sábado à tarde.Na ausência do camisola 5, João Amorim realizou uma exibição de muito bom nível. O antigo jogador de Varzim e UD Oliveirense teve sempre a dinâmica pretendida pelo treinador ao lado de Christian, assim como o rigor tático e a agressividade exigidas para quem atuou como pivô mais defensivo do meio-campo. O Leixões chegou a ter em campo três unidades de combate no sector intermediário - Bruno Monteiro juntou-se aos titulares Amine e Luís Silva -, mas João Amorim também mostrou 'garras' afiadas nos duelos.No final da partida, Filipe Rocha deixou um elogio ao médio e às opções que tem no plantel para fazer face a baixas como a de ontem.