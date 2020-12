Capitão Cris deixa mensagem de 'Boas Festas' e faz um apelo

O Feirense entrou na época natalícia logo no dia 1 de dezembro ao publicar um calendário do advento nas suas redes sociais. Todos os dias, os fogaceiros têm uma nova publicação alusiva à quadra que podem ir desde fotografias de jogadores nas suas próprias casas junto das famílias e das árvores de Natal, à mascote Billas nas ruas decoradas de Santa Maria da Feira, 'packs' de Natal, mas também mensagem de 'Boas Festas' de vários jogadores.





Hoje foi a vez do capitão Cris. "Queria desejar um Feliz Natal a todas as pessoas, em especial aos associados e adeptos do Clube Desportivo Feirense. Não vivemos dias fáceis, mas vamos tentar que este período seja tão especial como no passado. Protejam-se... Sejam solidários... Não percam a fantasia... Feliz Natal, Feirenses!!", desejou o médio.Desta mensagem destaca-se o apelo para que as pessoas tenham cuidado face à pandemia que assola todo o mundo. Aliás, essa tem sido uma preocupação constante do Feirense. Já João Tavares, na sua mensagem, pediu isso mesmo às pessoas, assim como aos jogadores da equipa sub-19 do clube, que foram chamados para gravar um vídeo, tiveram esse cuidado.Refira-se ainda que uma das publicações do advento foi também uma ação de solidariedade onde a SAD fogaceira forneceu bens alimentares a uma instituição da cidade que auxilia mais de 100 famílias carenciadas. O advento termina apenas daqui a 13 dias e mais surpresas estão preparadas.