Cássio Meneses deixa Feirense e regressa ao América Mineiro

Apesar de o seu empréstimo ser válido por uma época, o guarda-redes Cássio Meneses já não faz parte do plantel do Feirense, tendo sido acordado com o América Mineiro o término antecipado da sua cedência.Cássio Meneses, um dos reforços dos fogaceiros para esta temporada, nunca se impôs em Santa Maria da Feira e acabou por ficar atrás de João Costa e Pedro Mateus na hierarquia dos guarda-redes.Mesmo com a lesão de João Costa, a chegada de Diego Callai, proveniente do Sporting, fez com que o seu estatuto no plantel não se alterasse, até porque o reforço de inverno já foi titular frente à UD Oliveirense.Desta forma, Cássio Meneses regressa ao Brasil sem qualquer minuto somado pelo Feirense, tendo surgido na ficha de jogo em apenas quatro jogos.