Cavadas, o central do Feirense que sonhava ser... astronauta

O Feirense estreou, esta quinta-feira, uma nova rubrica nas redes sociais intitulada 'Na Primeira Pessoa'. Tiago Cavadas foi o primeiro jogador desafiado a contar o momento mais caricato da carreira, a alcunha mais engraçada de um antigo colega, a praxe mais divertida que assistiu e ainda perguntas mais rápidas sobre a profissão que teria se não fosse futebolista, assim como os hobbies, filmes/séries, tipo de música e tipo de comida que mais gosta.





Sobre a sua carreira, uma história inesquecível: "Quando era júnior, fui chamado de surpresa aos treinos da equipa principal. Estava a usar uns boxers com corações. Para não ser gozado, fui equipar-me na casa de banho. Ninguém viu. Escapei por pouco", contou o jovem central.Seguiram-se as alcunhas e as praxes. "Quando joguei no FC Porto, durante uma época inteira, tive um colega que nunca atingiu o valor ideal nas pregas. Ficou 'O Gordo'. Era uma risota", recordou, prosseguindo: "Cantar em cima de uma cadeira para toda a equipa. Só figurinhas tristes. Que vergonha!!".O sonho de ser futebolista nasceu cedo, mas Cavadas até podia ter voado bem mais alto: "Quando era mais novo, a minha mãe dizia que eu andava muitas vezes com a cabeça na lua. Astronauta era uma boa opção."Para o final, ficaram perguntas mais rápidas sobre os gostos pessoais. Cozinhar, ver séries, jogar playstation e conviver com amigos e família são os principais hobbies, assim como ver filmes de ação e comédia, como o filme 'Gran Torino' e as séries 'The Walking Dead' e 'La Casa de Papel'. Em termos musicais, o central anda sempre ao som de rap português e para a refeição venha de lá uma francesinha ou churrasco misto.