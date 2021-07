Cris coloca ponto final na carreira

Cris, médio de 37 anos e figura emblemática do Feirense, anunciou, neste domingo, o término da carreira de jogador profissional de futebol. O jogador despediu-se com uma emotiva mensagem nas redes sociais.





"Depois de 18 anos incríveis como jogador profissional, decidi que este era o momento certo para me retirar. Não foi uma decisão fácil, mas fui-me preparando para este dia. Quando comecei a jogar futebol nunca imaginei ter uma carreira assim. Fui feliz, fui um privilegiado... Guardarei, para sempre, momentos e pessoas fantásticas. Quero agradecer à minha família e amigos, aos meus colegas de equipa, treinadores, direções, restante staff e adeptos. Do CD Feirense (onde comecei e, com orgulho, cheguei a jogador da história com mais jogos pela equipa principal), Académica OAF, Asteras Tripolis e AE Paphos. Com todos vocês aprendi muito e foi uma honra trabalhar ao vosso lado. A vida continua, com o sorriso e a ambição de sempre", podia ler-se.Na época passada, Cris foi utilizado em quatro jogos no Feirense, clube onde se formou e pelo qual se estreou como sémior.