Cris reintegrado no regresso aos trabalhos do Feirense

O departamento médico do Feirense está agora mais descansado. Depois do regresso de Bruno Brigido na semana passada, Cris voltou esta manhã a trabalhar em pleno às ordens de Filipe Rocha, não havendo 'clientes' neste momento no boletim clínico.





O camisola 17 esteve de fora durante cinco jogos na sequência de uma lesão muscular contraída em jogo com o FC Porto B. O capitão recuperou de problema muscular contraído na receção ao FC Porto B, numa fase em que vinha sendo titular três partidas seguidasO técnico dos fogaceiros tem apostado mais em Bruno Ramires e Christian nas duas posições mais recuadas do meio-campo. Em janeiro, chegou João Amorim, que se exibiu com qualidade à frente da defesa ante o Leixões, sendo que a entrada de Cris nas opções reforça ainda mais a discussão no miolo para a deslocação a Chaves.