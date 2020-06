Dia da Criança assinalado em fotos

O Feirense utilizou as redes sociais para assinalar o Dia da Criança com duas publicações onde revela vários adeptos de terna idade. As fotografias mostram o lado mais bonito do futebol num momento particularmente difícil para os fogaceiros já que lutam pela justiça fora das quatro linhas.





O final antecipado da 2ª Liga afastou a equipa de Filipe Rocha da luta pela subida e a SAD já fez saber que lutará pela verdade desportiva até às últimas consequências.Mesmo assim, este dia especial não foi esquecido. A segunda publicação é na página do Billas. A mascote também recordou várias aparições públicas, nos jogos e nas habituais visitas às escolas da região, sempre ao lado de crianças com sorrisos rasgados no rosto.