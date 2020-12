Diga: «Sinto-me cada vez mais preparado»

Em entrevista ao Magazine da Liga Portugal, Diga revelou o que sente quanto ao seu crescimento enquanto futebolista: "Tento corresponder sempre que sou chamado e sinto-me um jogador cada vez mais preparado."

"Tenho trabalhado todas as épocas para crescer como jogador e estou satisfeito com o meu rendimento esta época" assumiu o jogador de 22 anos que somou até agora 11 partidas pelos fogaceiros, sendo titular a maioria das vezes. Isto demonstra a confiança que o técnico Filipe Rocha tem no homem que protege o corredor direito da sua defesa, uma confiança à qual o jovem formado no Feirense tem correspondido e que reconhece como fruto do seu trabalho.

No entanto, apesar do bom momento, o fogaceiro não quer ficar por aqui: "acredito que vou continuar a evoluir e que posso render ainda mais", atirou, demonstrando assim a sua ambição em busca daquela que poderá ser a sua temporada de afirmação.