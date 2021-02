Diogo Viana é reforço de peso para o Feirense

No último dia de mercado, e depois do regresso de Platiny, eis o segundo reforço de inverno do Feirense: Diogo Viana vai assinar um contrato válido até ao final da temporada. O ala, de 30 anos, tinha rescindido contrato com o Sp. Braga e estava sem clube.





Para além da experiência que aportará aos fogaceiros, Filipe Rocha poderá igualmente dispor da polivalência de Diogo Viana, que pode tanto jogar a lateral-direito, como mais adiantado, a extremo.