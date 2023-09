Direção do Feirense reage "com tristeza" à decisão do CD Feirense 1918 de não competir

A direção do Feirense reagiu ao início da tarde, através de um comunicado partilhado nas redes sociais, à decisão da direção do CD Feirense 1918 de não competir na presente época desportiva. O criação do novo clube, refira-se gerou muita polémica em Santa Maria da Feira, apesar de ter sido aprovado por Rodrigo Nunes, presidente dos fogaceiros.Afirmando ter recebido a notícia "com alguma tristeza", o Feirense lamentou o desfecho, considerando que o projeto foi "mal compreendido por alguns adeptos do clube". Ainda assim, a direção deixou já a garantia de que vai voltar a apoiar a atividade do CD Feirense 1918 na próxima temporada."Foi pena...Foi com alguma tristeza que tomamos conhecimento da decisão da Direção do CD Feirense 1918 - Associação Desportiva, que nos chegou via e-mail.Têm um projeto que achamos de fulcral interesse para a formação do Clube Desportivo Feirense, pelo que, lamentamos este desfecho, tanto mais por ter sido mal compreendido por alguns adeptos do nosso Clube.Por alguns, pois por outros, principalmente pela maioria dos sócios e daqueles que têm ou já tiveram filhos ou netos na formação e os acompanham de perto, percebem a necessidade da criação de mais espaço para todos competirem.Por isso, fica aqui a promessa, ou até a certeza, de que na próxima época, o Clube Desportivo Feirense apoiará este projeto, reforçando os vários escalões de formação a competir na AFA.Faltam 10 meses para que todos entendam a génese do projeto e a sua importância para o quotidiano e futuro de centenas de atletas que hoje militam nas equipas de formação do Clube Desportivo Feirense. Pois, ser o garante da manutenção e crescimento da qualidade formativa dos nossos atletas também é uma das nossas obrigações.Lamentamos que estes corajosos Feirenses tenham tomado a decisão de suspender a equipa sénior, pois será fundamental que os nossos miúdos entretanto formados e sem capacidade de integrarem as equipas profissionais, possam ter uma alternativa para continuar a representar um clube feirense.Perdemos um ano, mas não perdemos a esperança", pode ler-se.