Direção do Feirense sobre a SAD: «A nossa paciência está a acabar»

Depois do bate-boca do passado sábado, despoletado pela acusação da SAD do Feirense de que o presidente do clube, Rodrigo Nunes, teria impedido a utilização do autocarro oficial por parte da equipa principal, a direção dos fogaceiros emitiu esta segunda-feira um esclarecimento sobre o assunto, explicando que se tratou de um lapso de um colaborador da transportadora.Esse erro levou a que o autocarro decorado com o símbolo do clube fosse utilizado pelos sub-19, com a direção a garantir que um segundo autocarro foi disponibilizado para a equipa principal, embora esta já tivesse saído quando o mesmo chegou ao estádio.Tal como Rodrigo Nunes que, a, acusou a SAD de ter encontrado nele um bode expiatório, o comunicado da direção do Feirense aponta o dedo à estratégia de vitimização da SAD, aos ataques ao presidente e ao pouco diálogo com os sócios, antes de frisar: "O problema destas pessoas é perceberem que a nossa paciência está a acabar.""ESCLARECIMENTO AOS SÓCIOS,ÀS EQUIPAS TÉCNICAS E JOGADORES DOS SUB-19 E SÉNIORESNo pretérito sábado estavam agendadas duas deslocações de equipas da SAD, dos sub-19 a Viseu e dos séniores a Oliveira de Azeméis.Por lapso do colaborador da empresa transportadora, que há mais de 40 anos é responsável pelo transporte de todas as equipas do Feirense, foi enviado para transportar a equipa de sub-19 o autocarro decorado com a imagem do Clube e um outro autocarro com as mesmas caraterísticas para transportar os séniores a Oliveira de Azeméis.O transporte dos séniores estava agendado para as 13h, mas algum tempo antes, alguém da SAD contactou o motorista habitual, informando-o que a saída se tinha alterado para as 13h45m. Contudo, quando o autocarro chegou ao estádio, já a equipa tinha saído para o jogo.A SAD emitiu um comunicado, que a Direção do Clube se abstém de comentar, atacando o Presidente do Clube, tal como fizeram nos últimos anos quando se dirigem aos sócios; no entanto, continuam a impedir que estes se pronunciem.A Direção do Clube, sócios, adeptos, equipas técnicas e jogadores são conhecedores da estratégia de vitimização da SAD, a qual caiu por terra com a vitória da nossa equipa.O problema destas pessoas não é o autocarro, até porque este esteve ao serviço de uma das equipas da SAD, mas sim, perceberem que a nossa paciência está a acabar e, por muito que nos custe, termos que fazer cumprir as decisões dos sócios aprovadas por unanimidade nas últimas Assembleias Gerais.Viva o Feirense!A Direção"