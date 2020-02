Dupla luta por uma vaga Feliz

Filipe Rocha está obrigado a mexer no seu ataque, na tarde deste sábado, em Chaves, nomeadamente na asa esquerda, uma vez que Feliz está castigado depois de ter visto o quinto amarelo contra o Leixões. Abel Camará e Fati são os dois mais fortes candidatos à vaga deixada em aberto pelo camisola 20.





O internacional guineense foi suplente utilizado nas últimas três partidas; antes, com o Vilafranquense, havia sido titular no centro do ataque, isto numa altura prévia ao assumir do lugar por parte de Pedro Henrique. Camará jogou também algumas vezes no flanco esquerdo.Já Fati viu uma entorse no joelho esquerdo interromper-lhe uma primeira fase da época de qualidade, sendo que chegou mesmo a ser o melhor marcador da equipa. O extremo foi convocado diante do Leixões, mas não saiu do banco de suplentes e não é titular desde 16 novembro, em Penafiel, jogo que marcou a estreia de Filipe Rocha no comando técnico dos fogaceiros.Resumindo, são estes dois compatriotas que tentarão convencer o treinador a serem peças importantes para assegurar a manutenção da série invicta em Trás-os-Montes.Ainda no plano do boletim clínico, Bruno Ramires, que deu a última vitória fora, em casa do Ac. Viseu, debate-se com um traumatismo no joelho direito e está em dúvida para o desafio que terá lugar no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira.