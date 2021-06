Edson Farias termina ciclo no Feirense

Edson Farias vai deixar o Feirense, interrompendo-se o capítulo mais longo da carreira do jogador, de 29 anos. O brasileiro confirmou a saída com uma publicação nas redes sociais.

“Chegou ao fim a minha ligação ao Feirense. Foram cinco épocas de castelo ao peito, nas quais dei tudo de mim para defender o castelo. Quero agradecer a todos aqueles que trabalham no clube. Todos os jogadores, diretores, funcionários e todo o staff com o qual trabalhei. Com toda a certeza levarei para sempre este clube e as amizades que aqui fiz no meu coração”, escreveu o lateral canarinho.

Edson Farias marcou seis golos em 130 jogos ao serviço do clube de Santa Maria da Feira.