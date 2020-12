Em ataque que ganha não se mexe

Filipe Rocha mudou o tridente ofensivo na última jornada e o Feirense venceu. João Victor, Edson e Marcus foram as novidades diante do Benfica B, com Feliz a surgir na posição "10", ele que, até então, tinha atuado sempre nos corredores do ataque.





Esta nova dinâmica ofensiva dos fogaceiros surpreendeu os encarnados e ao intervalo o registo de remates situava-se nos 4-1, levando a que a equipa de Santa Maria da Feira ganhasse já por 2-0, provando assim que esta foi uma aposta ganha do técnico.Na deslocação à Póvoa de Varzim não devem existir mudanças no onze e caso a estratégia não volte a resultar, o banco está recheado de opções de qualidade: Fábio Espinho, Fati, Fabrício e Agdon são as soluções na frente de ataque dos fogaceiros tendo até já sido utilizados por diversas vezes esta temporada.