Estágio do Feirense será em casa

A pré-temporada do Feirense vai passar por… Santa Maria da Feira. Ao contrário do que vem sendo habitual, o clube fogaceiro optou por, desta vez, aproveitar os três relvados naturais de que dispõe (dois no Complexo Desportivo e outro no estádio) para preparar 2020/21.

Os treinos individuais retomaram no passado dia 6 e daqui a sensivelmente um mês inicia a Liga Pro, daí os responsáveis do Feirense entenderem ser melhor realizar toda a preparação em casa.

Até agora, exames médicos, testes físicos e até sessões bidiárias de treinos já serviram para dar um estímulo diferente aos jogadores. Assim como na semana passada, a folga semanal está marcada para domingo.



Autor: F.S.